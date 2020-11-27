Сергей Собянин утверждает, что иммунитетом к коронавирусу обладает примерно 50% населения Москвы. Лишь немногим более двух недель назад Собянин давал вдвое меньшую оценку, говоря лишь о 2,5-3 миллионах жителей 12-миллионного мегаполиса. В июле мэр Москвы был уверен, что в возглавляемом им городе «как и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения».

Говорить о коллективном иммунитете пока рано, этот механизм устроен несколько сложнее. Об этом «Эху» рассказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Также пока неизвестно, как вакцина будет воздействовать на формирование иммунитета, добавил Георгий Викулов.

В октябре в Москве коронавирус стал основной причиной смерти у 2235 человек. Как отмечает столичный департамент здравоохранения, это более чем на 300% больше, чем в сентябре. Всего за октябрь в Москве умерли 3573 заразившихся. По данным департамента смертность от коронавируса в Москве с начала пандемии составила 2,13% — если учитывать только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Если добавить те случаи, когда COVID-19 был сопутствующим заболеванием, смертность вырастет до 4,3%.