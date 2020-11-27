Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин считает преждевременным отказ от МКС.

У себя в Twitter он пишет, что списывать станцию еще рано. Ранее летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьев предупредил, что после 2025 года многочисленные элементы МКС начнут «лавинообразно» выходить из строя из-за истечения срока годности. В связи с этим он предположил, что Россия могла бы отказаться от участия в работе МКС и построить свою национальную станцию.
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