В Москве муниципальным депутатам запретят выступать защитниками в суде.

Депутаты МГД, как сообщает интернет издание МБХ медиа, одобрили соответствующие поправки в городской закон «Об организации местного самоуправления». Адвокат и депутат муниципального округа Красносельский Михаил Бирюков считает, что норма направлена на дискриминацию муниципальных депутатов и дальнейшее ограничение их прав.