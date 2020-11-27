В Армении найден мертвым российский военнослужащий.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, тело без следов насильственной смерти было обнаружено сослуживцем военного вне территории части, где он служил. В Армении дислоцирована 102-я российская военная база, имеющая два гарнизона — в Гюмри и Ереване. Кроме того, с 10 ноября в Армению из России перебрасывались миротворцы для несения службы в НКР. К какому из этих подразделений имел отношение военный, не уточняется. Это уже второй инцидент со смертью российского военнослужащего в Армении за последние месяцы. В июле на съемной квартире в Гюмри также нашли тело российского военного. В ЮВО заявили, что причиной смерти стали «личные обстоятельства». Было возбуждено уголовное дело по статье о «Доведении до самоубийства».