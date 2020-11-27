Следствие обратится сегодня в Басманный суд с ходатайством о мере пресечения Валерию Максименко.

Бывший замдиректора ФСИН был задержан накануне по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов системы исполнения наказания. Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, речь в ходатайстве может идти как о заключении под стражу, так и о домашнем аресте. Ночь Максименко проведет в изоляторе временного содержания на Петровке. Максименко в свое время принес извинения за случаи жесткого обращения с заключенными после резонансной истории с избиением осужденного в ярославской колонии.