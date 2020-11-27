Следствие обратится сегодня в Басманный суд с ходатайством о мере пресечения Валерию Максименко.

Бывший замдиректора ФСИН был задержан накануне по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов системы исполнения наказания. Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, речь в ходатайстве может идти как о заключении под стражу, так и о домашнем аресте. Ночь Максименко проведет в изоляторе временного содержания на Петровке. Максименко в свое время принес извинения за случаи жесткого обращения с заключенными после резонансной истории с избиением осужденного в ярославской колонии.
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена пересмотреть все договоренности республики с Россией Политик написала в своем Телеграм-канале, что о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку народа, а значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством…
Путин впервые за долгое время появился на публике в Сарове, он был без средств индивидуальной защиты Кадры прибытия президента в Саров показывают федеральные каналы. На них видно, как лидер страны пожимает руки встречающим его у трапа людям, все они тоже без перчаток и масок, социальную дистанцию никто не соблюдает…