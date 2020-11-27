Суд в Квебеке смягчил приговор исполнителю теракта в мечети в 2017.

Как передает Ассошиэйтед Пресс, Александру Биссоннетту, приговоренному к пожизненному заключению сократили срок для возможного УДО с 40 до 25 лет. 30-летний Биссоннетт расстрелял прихожан мечети в Квебек-Сити. В результате погибли шесть человек, 19 получили ранения. Нападавший сам сдался полиции.