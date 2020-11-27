Во Владивостоке похищены 3,5 км медного провода с поврежденных циклоном электросетей на острове Русском.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, инцидент осложнил восстановление подачи электроэнергии. Как заявил губернатор региона Олег Кожемяко, на ликвидации аварий на острове будет усилена группировка военных. Во многих домах на Русском нет электричества с вечера 18 ноября, часть зданий подключают генератором на несколько часов в день.
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