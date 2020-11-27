Новые правила сдачи на водительские права будут утверждены в начале года.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, пока проект документа обсуждается, и, возможно, в него будут внесены изменения. Ранее сообщалось, что проект нового регламента должен был вступить в октябре этого

года, но сроки перенесены из-за пандемии коронавируса.