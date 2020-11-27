Минтранс рекомендовал уволить руководство авиакомпании «Победа» за полет в поддержку Артема Дзюбы.

После того, как в Сеть попало интимное видео с участием футболиста, рейс «Победы» Москвы в Екатеринбург 11 ноября прошел по траектории, напоминавшей фаллический символ. Как передает РБК, комиссия Росавиации пришла к выводу, что экипаж самовольно отступил от утвержденного плана полета под предлогом проверки навигационной системы и подверг опасности жизни более 100 пассажиров. Материалы комиссии также будут направлены в правоохранительные и надзорные органы. «Аэрофлот» и «Победа» пока решение комиссии не комментировали.
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