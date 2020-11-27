«Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова проведет под арестом еще 15 суток.

Девушку задержали 8 ноября на протестной акции в Минске, 11 ноября суд отправил ее под административный арест на 12 суток. Когда он истек, районный суд Минска назначил ей дополнительное наказание за участие в акции 11 октября. Таким образом, на свободу Хижинкова выйдет только 11 декабря. В число задержанных 8 ноября вошли также журналисты, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксёр Иван Ганин.