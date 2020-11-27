Ряд СМИ, как утверждается на сайте радио «Свобода», распространил ложную информацию об А. и Ю. Навальных.

В частности, «Комсомольская правда», Газета.Ру, «Спутник» и сайт «ИноСМИ» ссылались на несуществующее «немецкое» издание, которое утверждало, что Юлия Навальная, якобы, будет выдвигаться в депутаты Госдумы по указанию «зарубежных кураторов», что история с отравлением Алексея Навального ядом «Новичок» полностью придумана его командой, а канцлер Ангела Меркель стала жертвой информационной кампании по продвижению российского оппозиционера. Как выяснил немецкий русскоязычный телеканал OstWest, изначально публикация была размещала на сайте, у которого нет регистрации в ФРГ, контактов и подписчиков в ФБ. Сам сайт появился в марте 2018 года и с первых дней копирует материалы немецкой редакции Russia Today. Алексей Навальный назвал информацию, перепечатанную российскими изданиями, полностью «выдуманной».
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