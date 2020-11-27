В Аргентине похоронили легендарного футболиста и тренера Диего Марадону.

Траурная церемония на кладбище Bella Vista прошла в закрытом режиме в присутствии лишь 25 ближайших родственников спортсмена. Марадона похоронен рядом со своими родителями. Во время похорон кладбище от поклонников футболиста охранял аргентинский спецназ.