Австрия будет самостоятельно решать открывать ли горнолыжные курорты этой зимой.

Как заявила министр туризма страны Элизабет Кёстингер, инициатива Франции, Италии и Германии в данном случае роли не играет. По словам министра, вирус распространяется не на лыжных трассах, а в закрытых помещениях, на встречах и вечеринках. Она подчеркнула, что для Австрии зимний туризм чрезвычайно важен.