Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин подал в отставку.

В интервью интернет изданию Onliner, он отказался назвать причину своего решения. На днях Генпрокуратура Белоруссии вынесла предупреждение нескольким иерархам о «недопустимости нарушения закона». Поводом послужило осуждение священниками демонтажа стихийных мемориалов памяти Романа Бондаренко, погибшего, предположительно, от рук силовиков.