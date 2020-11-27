Трамп заявил, что признает победу Джо Байдена, если за демократа проголосует коллегия выборщиков.

По словам действующего президента США, выборщики в этом случае совершат ошибку, но он, тем не менее, покинет Белый дом. Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов президента США имели место многочисленные мошенничества. Избиратели коллегии выборщиков в каждом штате должны проголосовать 14 декабря.