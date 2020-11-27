Диего Марадона похоронен на кладбище Белла-Виста в 35 км от Буэнос-Айреса.

Как сообщает телеканал «Тодо нотисиас», который вел трансляцию траурной церемонии, похороны прошли в узком кругу родственников футболиста. На этом же кладбище похоронены родители Марадоны. Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни от сердечной недостаточности. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Накануне в президентском дворце в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с Марадоной. Из-за стычек полиции с фанатами панихиду пришлось завершить раньше запланированного.