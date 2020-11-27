Отток валютных вкладов из российских банков в октябре ускорился.

Как передает РИА со ссылкой на ЦБ, в прошлом месяцу россияне сняли со своих валютных счетов 1,16 млрд долл. против 1,15 млрд в сентябре. Отток валюты со вкладов продолжается десятый месяц подряд и достиг с начала года уже почти 13 миллиардов долларов. Рекордным по оттоку валютных средств остается март, когда граждане за один месяц сняли 4,5 миллиарда долларов.