Новым главой дирекции космодрома Восточный назначен Андрей Новиков.

Об этом ТАСС сообщили в Роскосмосе. Ранее газета «Коммерсант» сообщила об аресте главы космического центра «Восточный» Романа Бобкова. Следствие обвиняет его в махинациях со сдачей объектов на космодроме. Позже в Роскосмосе сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уволил гендиректора «Восточного» Евгения Рогозу и объявил выговоры еще нескольким руководителям Центра.