Суд в Москве приговорил к шести годам колонии адвоката Дагира Хасавова.

Он и еще трое фигурантов признаны виновными в принуждении к даче ложных показаний. Как рассказал ТАСС адвокат Александр Лебедев, приговор будет обжалован. Сам Хасавов вину не признал. Адвокат был задержан в сентябре прошлого года в здании Лефортовского суда Москвы, куда он пришел защищать бывшего зама ВРИО премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. По версии следствия, Хасавов оказывал давление на одного из свидетелей. Еще один осужденный — экс-советник премьера Дагестана Абдусалам Джамалутдинов получил четыре с половиной года, бывший главный инспектор Счетной палаты Дагестана Вадим Юсуфов – сын Рауюдина Юсуфова — три года.