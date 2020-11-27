Дональд Трамп выступил с еще одним косвенным признанием поражения на выборах.

Сегодня действующий президент США заявил, что покинет БД, если коллегия выборщиков проголосует за Джо Байдена, что, по мнению Трампа, будет ошибкой. Он повторил обвинения в «массовом мошенничестве на выборах».
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