Диего Марадона похоронен рядом с родителями на кладбище"Белья виста" в предместье Буэнос-Айреса.

Траурная церемония прошла в закрытом формате. Как сообщает аргентинский телеканал TN24, в похоронах приняли участие лишь 25 ближайших родственников выдающегося футболиста. С самого утра кладбище выло взято под охрану аргентинским спецназом. Силовики не позволяли людям подойти ко входу ближе, чем на несколько сотен метров. Тем не менее, на подъезде кортежа произошли столкновения полиции с поклонниками спортсмена. Церемония прощания с Марадоной в президентском дворце была завершена раньше запланированного времени из-за начавшихся в центре города беспорядков. Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа.