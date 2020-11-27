Московский ЦСКА не сумел переиграть дома роттердамский «Фейеноорд» в ЛЕ.

Матч завершился нулевой ничьей. Таким образом армейцы довели безвыигрышную серию российских клубов в еврокубках до шестнадцати. В параллельном матче этой группы австрийский «Вольфсбергер» уступил дома загребскому «Динамо» 0:3. Таким образом у хорватской команды стало 8 очков, что за два тура до конца игр в группе означет почти наверняка выход в плей-офф. У «Фейеноорда» теперь 5 очков, у «Вольфсбергера» 4, а у ЦСКА — 3.