Парад по случаю Дня благодарения впервые прошел в Нью-Йорке в режиме телетрансляции.

Организаторы шествия на фоне пандемии заранее предупредили, что публике не стоит лишний раз подвергать себя опасности и приезжать на Манхэттен. Власти рекомендовали людям оставаться дома и наблюдать торжественную процессию у экранов

телевизоров. Некоторые элементы парада вообще были записаны заранее. В телетрансляции также использовались кадры с парадов прошлых лет.