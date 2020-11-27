Организаторы шествия на фоне пандемии заранее предупредили, что публике не стоит лишний раз подвергать себя опасности и приезжать на Манхэттен. Власти рекомендовали людям оставаться дома и наблюдать торжественную процессию у экранов
телевизоров. Некоторые элементы парада вообще были записаны заранее. В телетрансляции также использовались кадры с парадов прошлых лет.
Парад по случаю Дня благодарения впервые прошел в Нью-Йорке в режиме телетрансляции.
Организаторы шествия на фоне пандемии заранее предупредили, что публике не стоит лишний раз подвергать себя опасности и приезжать на Манхэттен. Власти рекомендовали людям оставаться дома и наблюдать торжественную процессию у экранов