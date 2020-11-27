Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению сразу 337 человек.

Они признаны виновными в попытке свержения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана четыре года назад. Это был один из самых крупных процессов по делу о попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года. Всего перед судом предстали почти 500 человек, в том числе 25 генералов и 10 гражданских лиц. Шесть человек судили заочно, в том числе проживающего в США 79-летнего исламского богослова Фетхуллу Гюлена, которого Анкар считает организатором неудавшегося переворота. Судебный процесс продолжался с конца июля 2017 года.
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