Адвокат Ирина Бирюкова направила в ЕСПЧ жалобу на приговоры бывшим сотрудникам ярославской ИК-1

. В интервью ТАСС Бирюкова рассказала, что считает назначенное судом условное наказание троим фигурантам за издевательства над заключенными слишком мягким. Уголовное дело против сотрудников колонии возбудили в 2018 году после обнаружения видеозаписи с издевательствами в колонии.