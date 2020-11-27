Катафалк с телом Диего Марадоны покинул президентский дворец в Буэнос-Айресе.

Как передает местное телевидение, похоронный кортеж движется на кладбище в сопровождении сотен мотоциклистов. Движение в центре Буэнос-Айреса перекрыто. Толпы людей выстроились на центральных магистралях. Ранее Франс Пресс сообщало, что выдающийся футболист будет похоронен за пределами аргентинской столицы. Накануне с шести утра все желающие могли проститься с Марадоной, однако к вечеру в городе начались столкновения между полицией и фанатами, после чего доступ во дворец был закрыт. Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни от сердечной недостаточности. В Аргентине был объявлен трехдневный траур.