В ГИБДД придумали, как штрафовать водителей за разговоры по телефону без ошибок

Ранее в Госавтоинспекции признавали, что система фиксации может путать предметы в руках у автомобилистов.

Чтобы избежать жалоб на необоснованное привлечение к административной ответственности за разговоры по телефону во время вождения, система будет делать не менее десяти фотографий высокого качества. Изображения будет анализировать специальный программный модуль с помощью нейросетей. Их обучили находить на кадрах руки водителя, руль, ремни безопасности и так далее. Лица водителей на снимках в ГИБДД пообещали ретушировать – это нужно для охраны персональных данных. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на документ, подготовленный руководством ГИБДД для замглавы МВД.

В письме говорится, что сейчас программный модуль установлен на восьми камерах в Москве, а штрафы будут выписывать не только за использование мобильного телефона за рулем, но и за непристегнутые ремни безопасности. Нарушителям грозят штрафы в 1,5 тысячи и 1 тысячу рублей соответственно.

К постановлению будут прилагать фотографию, на которой должно быть отчетливо видно правонарушение. Штрафы начнут рассылать уже в ближайшее время.

В тестовом режиме камеры начали фиксировать нарушения в начале года, но запустят систему только после всех испытаний.