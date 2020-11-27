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00:04, 27 ноября 2020

Корпорации Роскосмос пришлось опровергать слова одного из своих топ-менеджеров о судьбе МКС

Корпорации Роскосмос пришлось опровергать слова одного из своих топ-менеджеров о судьбе Международной космической станции. Замруководителя дочернего предприятия говорил, что от МКС придется в скором времени отказаться из-за высокой стоимости обслуживания.

Череда происшествий на борту орбитальной станции, в том числе утечка воздуха и поломка туалета, заставили руководство Ракетно-космической корпорации «Энергия» прийти к неутешительному выводу. После 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС. Стоимость дальнейшего поддержания аппарата замглавы предприятия Владимир Соловьев оценил в сумму от 10 до 15 миллиардов рублей. При таком раскладе целесообразнее создать новую станцию, которая предусматривает беспилотный режим работы.
В головной организации на эти заявления резко отреагировали спустя всего несколько часов. В Роскосмосе сказали, что комментарий Соловьева носил информационный характер, от МКС Россия не отказывается. Судьба комплекса будет зависеть не только от технических, но и от политических вопросов, которые обсуждаются с партнерами. Консультации с американской НАСА начнутся в следующем году, добавили в корпорации.

Корпорации «Энергия» между тем поручено подготовить проект новой многофункциональной орбитальной станции.



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