Сергей Собянин уверяет, что иммунитет от коронавируса есть у 50% москвичей

Это больше 6 миллионов человек — по последним данным Росстата в столице живут почти 13 миллионов. При этом примерно две недели назад в интервью Первому каналу Собянин сказал, что иммунитет есть у двух-трех миллионов москвичей. В то же время, по последним сведениям федерального штаба, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 2 миллионов 187 тысяч человек по всей стране.

Говорить о формировании коллективного иммунитета пока рано, сказал «Эху Москвы» директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.



Георгий Викулов добавил, что пока неизвестно как вакцина будет влиять на формирование иммунитета.