В столице Аргентины власти спрятали гроб с телом Диего Марадоны от толпы, которая пытается к нему прорваться

Полиция сначала применила слезоточивый газ и резиновые пули, затем гроб перенесли из зала президентского дворца в другое помещение, куда допущены только ближайшие родственники покойного, передает «Интерфакс». Желающих проститься с легендарным футболистом так много, что люди ждали в очереди по несколько часов – и это в условиях пандемии.

Как передает аргентинский телеканал TN24, гроб с телом Марадоны вывезен из президентского дворца. Журналисты сравнивают это со спецоперацией, потому что здание практически взяли в осаду люди, не успевшие проститься с игроком. Катафалк отправился на кладбище.

Тем временем ТАСС со ссылкой на аргентинский портал «Инфобаэ» пишет, что месяц назад Диего Марадона завещал, чтобы после смерти его забальзамировали и открыли доступ к его телу. Однако, судя по всему, наследники футболиста решили его похоронить.

Диего Марадона умер в среду. Ему было 60.