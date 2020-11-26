Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 77 пациентов с коронавирусом

Днем ранее сообщалось о 73 умерших. Число жертв пандемии в столице, по данным штаба, выросло до 8680 человек.
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена пересмотреть все договоренности республики с Россией Политик написала в своем Телеграм-канале, что о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку народа, а значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством…