В ВОЗ предупредили, что недостаток физической активности приводит к смерти до 5 миллионов человек в мире за год

Агентство Associated Press отмечает, что обновленная версия инструкций от международной организации вышла в тот момент, когда множество людей в разных странах сталкиваются с необходимостью изолироваться из-за пандемии.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что регулярная физическая активность помогает избежать сердечного приступа, диабета и рака, а также способствует борьбе с депрессией и тревожностью и улучшает работу мозга.