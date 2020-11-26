В корпорации «Энергия» заявили, что ни о каком прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет

Такое решение может быть принято только на правительственном уровне, сказал замгендиректора корпорации Владимир Соловьев. До этого портал «Научная Россия» опубликовал фрагмент выступления Соловьева на заседании совета РАН по космосу, где он сказал, что Россия имеет обязательства участия в программе МКС до 2025 года и после истечения этого срока эксперты прогнозируют лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС.

На орбитальной станции уже несколько месяцев пытаются устранить утечку воздуха в российском сегменте, где появилась трещина. Сообщается что в корпорации «Энергия» представили проект российской орбитальной станции.