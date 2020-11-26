Число смертей от коронавируса в Москве за месяц выросло в 4 раза – это следует из данных департамента здравоохранения

По подсчетам ведомства, в октябре от коронавируса как основной причины смерти умерли 2235 человек, тогда как в сентябре – 543.

При этом для более чем трех с половиной тысяч человек коронавирус признан в качестве и основной, и сопутствующей причины смерти. Это более чем в два раза больше, чем в сентябре.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили еще почти 25 с половиной тысяч заражений коронавирусом, что стало новым максимум за все время пандемии. Умерли за сутки, по подсчетам штаба, 524 человека. Впервые с марта суточная смертность превысила полтысячи накануне.