Обязательная маркировка питьевой воды может сократить прибыль ее производителей на 95%, — заявили в отраслевой организации. Глава Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков сослался на данные проведенного исследования, а также на прогнозы экспертов Роспотребнадзора, — передает ТАСС.

Как ожидают в Министерстве промышленности и торговли, питьевую воду нельзя будет продавать без маркировки специальными знаками уже в следующем году. Предполагается, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.