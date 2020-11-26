Известный адвокат Дагир Хасавов приговорен к 6 годам колонии

Измайловский суд Москвы признал его виновным в принуждении к даче показаний. Как напоминает РИА Новости, он был задержан в сентябре 2019 года в здании Лефортовского суда Москвы, куда пришел защищать бывшего заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний. Вину Хасавов не признает. Его адвокат пообещал обжаловать приговор.
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