Представитель полиции в суде сказал, что не помнит задержания журналистов «Эха Москвы» Фельгенгауэр и Плющева

Об этом в телеграм-канале написал представляющий их интересы адвокат Федор Сирош. Наши коллеги были задержаны 29 мая, когда освещали одиночные пикеты у здания МВД на Петровке. Журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев провели около часа в ОВД Хамовники и требуют признать действия полиции незаконными. Их тогда отпустили без составления административных протоколов.
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена пересмотреть все договоренности республики с Россией Политик написала в своем Телеграм-канале, что о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку народа, а значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством…