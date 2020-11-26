Представитель полиции в суде сказал, что не помнит задержания журналистов «Эха Москвы» Фельгенгауэр и Плющева

Об этом в телеграм-канале написал представляющий их интересы адвокат Федор Сирош. Наши коллеги были задержаны 29 мая, когда освещали одиночные пикеты у здания МВД на Петровке. Журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев провели около часа в ОВД Хамовники и требуют признать действия полиции незаконными. Их тогда отпустили без составления административных протоколов.