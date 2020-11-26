Мосгорсуд отказал в допуске адвоката по соглашению к защите обвиняемого в госизмене ученого

У следствия и обвинения на заседании появилась информация, происхождение которой вызывает сомнения. Об этом «Эху» рассказал адвокат Дмитрий Мыльцын.

«Сегодня в Мосгорсуде прокурор представил заявление, якобы написанное подзащитным, о том, что у него уже есть адвокат, он других адвокатов не знает, и вообще его родственники якобы ни с кем соглашение не заключали. Что удивительно, потому что у меня есть соглашение в том числе и с родственниками, они до сих пор продолжают общаться со мной и недоумевают, что это за другой адвокат. Я своего подзащитного не видел на протяжении двух месяцев ни разу. Не знаю, добровольный этот отказ или недобровольный. Родственники убеждены, что на него оказывается давление, потому что в чем причина не соглашаться на адвоката, которого тебе пытаются твои же родственники предоставить», — сказал он. Д.Мыльцын добавил, что новый адвокат не пытался с ним связаться.

Тем временем, томского ученого Александра Луканина подозревают в передаче технологий Китаю.