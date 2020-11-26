Путин впервые за долгое время появился на публике в Сарове, он был без средств индивидуальной защиты

Президент Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области – это его первое появление на публике за долгое время, и на этот раз российский лидер вновь не стал пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Владимир Путин спускается по трапу самолета – на нем ни маски, ни защитных перчаток. Кадры прибытия президента в Саров показывают федеральные каналы. На них видно, как лидер страны пожимает руки встречающим его у трапа людям, все они тоже без перчаток и масок, социальную дистанцию никто не соблюдает. Среди них губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Пользователи социальных сетей шутят, что ему, видимо, пришлось провести на карантине две недели до визита Путина. Ранее СМИ писали, что всех, кому предстоит лично встретиться с президентом, предварительно отправляют на 14-дневную изоляцию, чтобы не подвергать главу государства риску. Сам он в последние месяцы на фоне эпидемии редко покидает пределы резиденции, а в мероприятиях и переговорах участвует по видеосвязи. Месяц назад Путин подчеркивал, что в рамках борьбы с коронавирусом всем необходимо носить средства защиты и соблюдать правила, предлагаемые специалистами. Однако сам он этим рекомендациям не следует.

В Сарове президент провел совещание и ознакомился с цифровыми продуктами Росатома. Как отмечают информагентства, в силу специфики закрытого города многие мероприятия президента в ходе этой поездки будут носить закрытый характер.