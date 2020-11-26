Сергей Собянин уверяет, что иммунитет от коронавируса есть у 50% москвичей

Это больше 6 миллионов человек — по последним данным Росстата в столице живут почти 13 миллионов. При этом примерно две недели назад в интервью Первому каналу Собянин сказал, что иммунитет есть у двух-трех миллионов москвичей. В то же время, по последним сведениям федерального штаба, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 2 миллионов 187 тысяч человек по всей стране.

Говорить о формировании коллективного иммунитета пока рано, сказал «Эху» директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов."Надо говорить не о том, что больше половины москвичей переболели, а что больше 50 процентов людей встретились с возбудителем. Встреча протекает по-разному протекает, у кого-то возникают симптомы заболевания, у 35-40 процентов людей было бессимптомное течение. Ставить равенство будет некорректно, что, если люди встретились и большая часть перенесла в легкой форме, часть переболели реально, это сформировался коллективный иммунитет. Есть множество работ, которые показывают, что если человек перенес в бессимптомной форме, то титр антител очень низкий и он быстро исчезает", — сказал он.

Вирусолог подчеркнул, что, говоря об иммунитете, важно учитывать множество нюансов. «Наличие только титр антител не означает, что это в полном смысле коллективный иммунитет, потому что, как оказалось, антител недостаточно… Иммунитет – это не только антитела, есть клеточный, гуморальный иммунитет, не всегда антитела отражают защиту. После естественного заболевания ковид-19 антитела через два месяца исчезают, часть антител», — отметил он. Г.Викулов также добавил, что пока неизвестно, как вакцина будет влиять на формирование иммунного ответа.