Аргентинская полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы оттеснить фанатов Диего Марадоны

Толпа болельщиков пыталась прорваться в президентский дворец, где проходит церемония прощания, — передает корреспондент ТАСС. При этом, по оценке Интерфакса, людям в очереди приходится ждать по три часа.

Легендарный футболист умер накануне в возрасте 60 лет.