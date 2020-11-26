Издание «База» сообщает о митинге полицейских в Дагестане в поддержку фигуранта дела о терактах в Москве

Акция прошла у стен отдела полиции в Кизляре. Несколько десятков сотрудников полиции потребовали освободить своего начальника Гази Исаева. Он был арестован в понедельник. Полковника обвиняют в организации терактов в московском метро в 2010 году, а также в бандитизме и в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения.

По версии следствия, Исаев лично привез на автовокзал одну из смертниц.