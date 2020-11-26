По данным Депздрава Москвы смертность от коронавируса в октябре по сравнению с сентябрем выросла в четыре раза

По подсчетам ведомства, в сентябре от коронавируса как основной причиной смерти, умерли 543 человека, тогда как в октябре уже 2235.

При этом в качестве и основной, и сопутствующей причиной смерти коронавирус в октябре отмечен в трех с половиной тысячах случаев, что более чем в два раза больше, чем в сентябре.