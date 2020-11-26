Желающим проститься с Диего Марадоной приходится стоять в очереди около трех часов

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. В начале церемонии толпа футбольных фанатов пыталась прорваться в президентский дворец в Буэнос-Айресе, где выставлен гроб с телом легендарного футболиста. В результате стычки с полицией пострадал один человек. Проститься со знаменитым игроком пришли президент Аргентины Альберто Фернандес с супругой, многие министры и депутаты парламента

Марадона умер накануне в возрасте 60 лет. Его похоронят сегодня.