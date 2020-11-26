Глава Роскосмоса подтвердил разработку концепции новой орбитальной станции

Как написал Дмитрии Рогозин в своем Фейсбуке, она должна стать своеобразным космическим стартовым комплексом для кораблей дальних экспедиций.

Ранее портал «Научная Россия» опубликовал фрагмент выступления зам.гендиректора корпорации «Энергия» Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, по словам которого эксперты прогнозируют через пять лет лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС. представитель корпорации также представил проект российской орбитальной станции, развертывание которой запланировано после 2024 года. Как раз до этого года рассчитан срок эксплуатации МКС.