Бывший офицер ФСБ приговорен к условному сроку за хищение ковров

По версии следствия, майор Сергей Ренкас и его приятель предложили предпринимателю из Дагестана продать ковры ручной работы для приемной ФСБ.

Как писала газета «Коммерсантъ», фигуранты увезли девять ковров и обещали выплатить 6 с половиной миллионов рублей, если ковры подойдут, однако ни денег, ни ковров предприниматель не увидел.

Военный судья Артем Карпов приговорил майора к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей, — передает ТАСС.