РФПИ предложил компании AstraZeneca скомбинировать ее вакцину с препаратом «Спутник»

Это позволит увеличить эффективность вакцины от британско-шведской корпорации, — говорится в Твиттер-аккаунте, которую ведут разработчики российской вакцины, — передает Интерфакс.

Ранее именно вакцина, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca оказалась самой востребованной в мире. Как подсчитало агентство Bloomberg, на нее приходится примерно треть всех мировых предзаказов, что связано с ее доступной ценой — около 5 долларов, тогда как другие вакцины стоят 30-40 долларов за одну дозу.

В рейтинге, составленном Bloomberg, российская вакцина «Спутник» занимает 7-е место.