Владимир Путин пообещал держать экологическую ситуацию в Усолье Сибирском под личным контролем

Президент отметил, что в этом городе Иркутской области сложилась очень серьезная ситуация, — передает Интерфакс.

Прибывший сегодня в Саров президент провел совещание по видеосвязи на тему ликвидации ртутного загрязнения. Его источником в Усолье Сибирском стало крупнейшее за Уралом химическое предприятие, которое обанкротилось 15 лет назад. Режим ЧС там действует уже два года.

На кадрах, которые показало государственное телевидение, Владимир Путин и люди, которые его окружали, были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Некоторым президент пожал руку.