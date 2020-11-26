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20:33, 26 ноября 2020

Российский военнослужащий обнаружен мертвым в Армении за пределами военной базы

Ее командование совместно с правоохранительными органами проводит расследование, — сообщили в Южном Военном округе. Следов насильственной смерти не обнаружено, — передает Интерфакс.



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