Госдума одобрила дефицитный бюджет на ближайшие три года

Депутаты приняли законопроект в третьем окончательном чтении. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования. При этом в условиях кризиса, вызванного пандемией, на патриотическое воспитание планируется выделить почти 3,5 миллиарда рублей, — передает ТАСС.

Ранее власти решили ввести новый налог на доходы по вкладам более миллиона рублей, а также повысить подходный налог с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает в год более 5 миллионов рублей.